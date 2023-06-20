Данилов поведал, как проходит контрнаступление ВСУ

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. В СНБО говорят, что оно проходит успешно.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал контрнаступление ВСУ. Его цитирует «24 канал».

Так, он отметил, что оно идет по четко продуманному плану, который знает небольшое количество лиц.

Впрочем, по его словам, это не работа дней или даже недель.

Информируется, что ВСУ отвоевывают территорию Украины, однако от контрнаступления не следует ожидать скорых результатов.

Чиновник добавил: «Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц».

Сообщается, что у военных есть четкая тактика и стратегия, которая была предварительно разработана. И в этой ситуации остается ждать и верить.

Резюмируется: «Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет».

В тему: Стала известна конечная цель контрнаступления ВСУ.