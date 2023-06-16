В МВД рассказали, какое наказание ждет мужчин-беглецов

Главное: В МВД объяснили, планируют ли наказывать сбежавших из Украины мужчин. Игорь Клименко отметил, что украинцы требуют справедливости в этом вопросе.

Детали: Мужчин-беглецов, которые незаконно выехали из Украины во время войны, хотят наказывать более жестко. Сейчас таким украинцам грозит только штраф при возвращении в страну, а криминальная ответственность наступает только, если мужчина сбежал после получения повестки.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии изданию LB.ua отметил, что подготовка законопроекта, который бы ужесточил наказание для беглецов, продиктован запросом людей на справедливость.

«Есть ответственность за подделку документов, которыми пользовались при пересечении, за предоставление взятки и за уклонение от мобилизации (если мужчина сбежал за границу уже после вручения подписанной повестки, ему грозит от 3 до 5 лет заключения). Незаконное пересечение границы сейчас — это только админответственность, в подавляющем большинстве случаев — только штраф. Вот о чем идет речь. Я уже отмечал ранее, что мы говорили исключительно об идее. Каких-либо окончательных версий решения проблемы на данный момент нет», — объяснил глава МВД.

При этом он отметил, что такой закон после принятия не будет иметь обратного действия, но при его разработке будут изучать международный опыт. В то же время он признал, что получить всю информацию о нелегалах будет несложно.

«Кто-то из них рано или поздно вернется в Украину, кто-то обратится к дипломатическим представительствам Украины в других государствах за новыми документами или помощью. Тогда мы рассматриваем возможность проверить, были ли у человека законные основания для выезда за границу», — подытожил Клименко.

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