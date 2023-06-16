Стало известно, сколько человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Киевской области

Главное: В результате сегодняшнего обстрела Киевской области пострадали 6 человек. Всем раненым сейчас предоставляют медицинскую помощь.

Детали: В Киевской области сегодня, 16 июня, из-за падения обломков российских ракет пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook.

«К сожалению, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области ранения получили 6 человек, среди них — 1 ребенок», — написал чиновник.

Он уточнил, что один из пострадавших — водитель автотранспорта, который получил ранения во время перевозки хлеба. Всем раненым сейчас предоставляют медицинскую помощь.

Из-за атаки россиян было разрушено 3 частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте. Еще 15 домов и два здания имеют незначительные повреждения. Всем владельцам домов обещают предоставить необходимую помощь.

Кравченко добавил, что в результате падения обломков начались пожары, их уже локализовали.

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