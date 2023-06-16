В Украине значительно подорожает топливо

Главное: В Украине с июля взлетят цены на бензин, дизель и автогаз. Стало известно, сколько придется платить.

Детали: После возврата акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно вырастет. Однако повышение цен не будет мгновенным. Об этом сказал директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«Если говорить о бензине, то это будет около 12 гривен. Если говорить о дизеле, то это будет около 10. И если говорить о сжиженном газе, то это будет там около 5 гривен», — сказал он.

По его словам, подорожание не будет одновременным и не будет одинаковым по всем сетям, из-за разной цепочки поставок и разной ценовой политики.

«Поэтому в одних сетях может быть и 10 гривен (подорожание бензина), а в других может быть и 15», — добавил Рябцев.

Эксперт отметил, что подорожание произойдет обязательно, если Рада не отменит или не перенесет повышение акцизов и НДС.

«Конечно, все переводится на конечного потребителя. У нас нет альтруистов, которые будут в собственный карман залезать и оттуда платить больше налогов. Это будет переведено на розничную цену», — сказал он.

Рябцев напомнил, что в Верховной раде есть несколько законопроектов об отмене повышения ставок, переносе и введении других ставок.

Он считает, что депутаты будут ставить их на голосование в эти две недели, оставшиеся до 1 июля, поскольку в Верховной раде нет согласия по повышению акцизов и НДС. Эксперт не исключил, что Рада сможет принять соответствующее решение.

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