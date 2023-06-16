Германия незамедлительно передаст Украине еще 64 ракеты для Patriot, — Писториус

Главное: Украина получит от Германии дополнительно 64 управляемые ракеты для Patriot. Они будут доставлены в Украину без промедлений.

Детали: Германия предоставит Украине 64 управляемые ракеты для Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече глав ведомств НАТО в Брюсселе, сообщает ntv.

Писториус акцентировал, что Германия передаст ракеты «незамедлительно».

«Это очень важный признак постоянной поддержки успешных усилий Вооруженных сил Украины по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, на этом особом этапе войны», — заявил он.

В тему: Сегодня над Киевом было сбито 6 «Кинжалов».