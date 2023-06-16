Во Львовской области произошло масштабное ДТП – погиб человек

Главное: Масштабное ДТП произошло во Львовской области. Погиб мужчина.

Детали: Утром пятницы, 16 июня, на трассе Киев-Чоп возле села Пятничаны (Львовская область) произошло масштабное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Как информируется, тут столкнулись BMW 530 под управлением 24-летнего жителя Стрыйского района и Mercedes Sprinter 519, которым управлял 55-летний житель города Черновцы.

В результате, BMW отбросило и произошло его столкновение с Mercedes Sprinter 316 под управлением 41-летнего мужчины.

Увы, в результате аварии водитель BMW от полученных травм погиб на месте происшествия.

Правоохранители говорят, что его пассажирка, данные которой устанавливаются, с травмами доставлена в больницу.

Кроме этого была травмирована пассажирка одного из Mercedes Sprinter, 50-летняя жительница Черновцов, которая госпитализирована.

Диагнозы потерпевших уточняются.

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