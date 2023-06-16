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Новости > Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ

Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ

Агата Кловская
16.06.23 13:51
138
Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ

Главное: Джо Байден поддержал предложение Йенса Столтенберга принять Украину в НАТО без плана действий по членству. Процесс ПДЧ, устанавливает конкретные критерии и реформы, и его завершение может занять годы или даже десятилетия.

Детали: Президент США Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет завершать «план действий по членству» (ПДЧ), чтобы присоединиться к альянсу. Об этом сообщает Axios.

По данным источников издания, во вторник в Белом доме Столтенберг выдвинул предложение, в соответствии с которым альянс заявит, что Украина добилась прогресса на пути к членству, и ей не нужно будет завершать пошаговый процесс ПДЧ, который ранее проходили другие восточноевропейские члены.

Процесс ПДЧ, устанавливает конкретные критерии и реформы, и его завершение может занять годы или даже десятилетия.

По словам одного из источников, Байден искал «золотую середину», которая могла бы объединить НАТО, и поддержал эту идею. Пока не ясно, устроит ли эта формулировка Зеленского и остальных 30 членов НАТО.

В тему: Украину могут принять в НАТО по «упрощенной схеме».

Тэги: Джо Байден, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО

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