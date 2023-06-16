Шмыгаль рассказал, когда пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат по пять тысяч гривен

Главное: Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат по пять тысяч гривен. В ближайшие несколько дней.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат по пять тысяч гривен. Произойдет это, по его словам, в течение недели, когда правительство запустит соответствующие выплаты.

Информируется, что Кабинет министров помимо компенсаций за поврежденное имущество, также запускает программу единоразовой помощи пострадавшим из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей.

Отмечается, что на все это выделили 560 миллионов гриве гривен.

Чиновник заявил: «Также даем поручение министерству социальной политики, министерству по вопросам реинтеграции и министерству экономики как можно быстрее разработать проект решения о порядке использования этих средств. Для того чтобы уже в недельный срок мы начали такие выплаты».

Резюмируется, что правительство проводит переговоры с международными гуманитарными организациями по выплате помощи пострадавшим.

Добавим также, что всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН, которая составит 6 600 гривен на человека.

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