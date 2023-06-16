Сегодня над Киевом было сбито 6 «Кинжалов», — ВСУ

Главное: Сегодня украинская ПВО уничтожила 12 ракет и два дрона над Киевом. В том числе 6 ракет «Кинжал».

Детали: Украинские военные отбили массированную комбинированную ракетную атаку на Киев, уничтожили 12 ракет и два дрона. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в пятницу, 16 июня.

«По предварительным данным уничтожено: шесть аэробалистических ракет „Кинжал“, шесть крылатых ракет „Калибр“, два разведывательных БПЛА», — говорится в сообщении.

В свою очередь Киевская городская военная администрация сообщает, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные оперативной сводки собираются и уточняются. При этом существует большая вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время.

Начальник облуправления полиции Андрей Небытов сообщил, что в результате ракетного удара РФ в одном из районов Киевской области повреждены частные дома, есть пострадавшие.

Он отметил, что возник пожар. На месте работают полиция, медики и ГСЧС.

«Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях», — подчеркнул глава полиции региона.

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