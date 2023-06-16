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Новости > Пророцтва відомих астрологів здійснюється: наступним президентом України стане жінка, — Олена Дума

Пророцтва відомих астрологів здійснюється: наступним президентом України стане жінка, — Олена Дума

Автор: «Фраза»
16.06.23 13:08
58
Пророцтва відомих астрологів здійснюється: наступним президентом України стане жінка, — Олена Дума

Арештоване майно в Україні стає яблуком розбрату. Ним по суті має управляти окрема структура — Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Понад рік Україна чекала призначення нового голови. Конкурс на посаду голови АРМА розпочався ще у грудні 2022 року, і тільки зараз завершився. Головним кандидатом на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів є юрист, колишній заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олена Дума.

Демократія і підтримка Сполучених Штатах сягнула таких меж, що зробила неможливе для розвитку України за останні 10 років. Усі, від відомих політиків, до астрологів та екстрасенсів стверджують, що новим президентом України стане жінка, і з зовсім непередбачувального напрямку, схоже це дійсно — АРМА! У нещодавньому інтерв’ю Дума взагалі розповіла дуже тонкі і навіть пророцкі речі, як вона чітко бачить всіх, як рентген.

Дума має величезний досвід та понад 22 роки стажу в державних органах. Вона працювала радником міністра охорони навколишнього середовища та заступником голови юридичного департаменту в цьому ж міністерстві. У її професійній кар’єрі також Мінагрополітика, Фонд соціального страхування, Апарат Верховної Ради України, Державна реєстраційна служба. Кулуарно, Дума має потужну підтримку у Верховній Раді та її готують на найвищу посаду у Кабміні, але АРМА — це потужний крок для неї.

Сама Дума говорить, що її досвід у державній службі тільки надасть повноти та нового ритму для АРМА.

«Я така людина, що завжди розвивається. Я знаю, що спроможна, знаю, що на все вистачить сил. Маю глобальне розуміння процесів та що відбувається. Моє наповнення соціальних питань, економічних, екологічних, земельних, юридичних. Вони мені всі допомагають. АРМА — буде для мене класний досвід, гідний кейс щоб показати, на що Україна спроможна. Я б хотіла вивести її (АРМА — ред.) на міжнародний рівень, активізувати повністю роботу, особливо під час війни», — каже Олена Дума.

За словами майбутнього голови АРМА, аби досягти успіху та ефективно працювати голова відомства має постійно співпрацювати с урядом та Верховною Радою. Дума зазначає, що хоче покращити співпрацю з депутатським корпусом для врегулювання законодавства про діяльність АРМА, а особисто президент України підтримав її ідеї та прагнення щодо реформування цього органу.

«Чи потрібна співпраця с Кабміном та іншими? Звичайно потрібна. Коли вона в унісон та в гармонії, коли людина відповідає за свої дії, коли вона в Кабміні сказала та зробила, коли вийшла до людей, сказала і зробила. Нормативно-правові акти уряду обов’язково мають виконуватися АРМА. Це вже відповідь, що обов’язкова потрібна співпраця АРМА та його голови з Верховною Радою та Кабміном, обов’язкова участь в комітетах, в робочих групах, законопроєктній роботі. Обов’язкове погодження позицій», — додала вона.

Дума каже, що її не лякають розмови про ліквідацію АРМА, але це все, через «результат недолугої політики іншого керівника».

АРМА — це орган, який має знаходити активи, набуті злочинним шляхом, та забезпечувати управління ними в рамках кримінальних проваджень та конфіскації необґрунтованих активів посадовців. В умовах війни він також мав би знаходити активи, пов’язані з особами, які сприяють російській агресії.

«У АРМА потрібно ініціювання міжвідомчих міжнародних угод, написання проєктів міжнародних угод. Особливо під час війни, коли розслідується більш як 86 тисяч злочинів, які вчинені на території України і де ми маємо купу злочинців. Ми живемо в тому світі, в нас йде війна, і Україна має вплив на весь світ, Україну всі бачать. Ми повинні показати всьому світу нові моделі, ми повинні показати, що всі активи, які здобуті злочинним шляхом, вони мають бути повернені. Я б про це мріяла, щоб ми могли себе показати, що ми сильні й не тільки переможемо війну, корупцію, але ще і покажемо всьому світу, як потрібно працювати», — зазначає Дума.

Посада голови АРМА має величезний вплив на суспільство, та кулуарно, навіть проміжкова перед призначенням на посаду прем’єр-міністра України. Сама Дума зізнається, що АРМА для неї це величезний досвід, але вона завжди хоче розвиватися.

«Я така людина, що завжди розвивається. Я рухаюся вперед, знаю, що спроможна, знаю, що на все вистачить сил», — каже Олена Дума.

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