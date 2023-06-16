Гидрометцентр поведал, чего ждать от погоды украинцам в ближайшие выходные

Главное: В выходные в Украине будет тепло. Но возможны осадки.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в ближайшие выходные, 17-18 июня. Появился прогноз синоптиков.

Они говорят, что в субботу сильные дожди, местами грозы ожидаются в западных областях. Ветер тут будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 11-16тепла, днем плюс 19-24, а в Карпатах 12-17 градусов. На остальной территории страны ожидается без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью будет плюс 14-19, днем 25-30 тепла, а в Донецкой и Луганской областях плюс 20-25. В Киеве должно быть без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит плюс 16-18, а днем 27-29 тепла.

В воскресенье в западных, днем и южных областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит плюс 14-19, на побережье морей до 21 тепла, днем плюс 25-30, в западных областях 21-26 тепла. В Киеве ожидается погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит 17-19 тепла, а днем плюс 27-29.

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