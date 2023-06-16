Украину могут принять в НАТО по «упрощенной схеме»

Главное: Украина может стать членом НАТО по «упрощенной схеме». Об этом говорят в Альянсе.

Детали: В НАТО раздумывает над тем, чтобы упростить вступление Украины в НАТО. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует издание The Guardian.

Политик сказал, что его страна готова поддержать подобную инициативу.

Он отметил, что союзники по Альянсу могут быть готовы устранить некоторые препятствия по пути Украины в военный блок.

Чиновник, говоря о том, что США готовы разрешить Украине отказаться от формальной процедуры подачи заявки на вступление в Альянс, которую ранее требовали от некоторых других стран, заявил: «Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом».

Также немец подчеркнул: «Я был бы открыт для этого».

Добавим, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

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