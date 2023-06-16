В Херсонской области в результате обстрела погибла супружеская пара

Главное: В Херсонской области произошла трагедия. В результате обстрела погибли супружеская пара.

Детали: В ночь на пятницу, 16 июня, в Новобериславе (Херсонская область) произошла трагедия. Населенный пункт был накрыт огнем из реактивной и ствольной артиллерии, сообщает местная ОВА.

Увы, не обошлось без жертв – один из ударов пришелся в жилой дом, в результате чего погибла супружеская пара.

Известно, что женщина скончалась на месте, а мужчину пытались спасти врачи, но от полученных ранений он скончался по дороге в больницу.

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