Стало известно, что происходит на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС

Главное: Оценена ситуация на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС. Она остается стабильной.

Детали: В «Энергоатоме» дали оценку ситуации на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС. Отмечается, что уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным, а ситуация – контролируемой.

Сообщается, что на утро пятницы, 16 июня, уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя продолжает снижаться, в пруду-охладителе без изменений на отметке 16,67 метра.

Подчеркивается: «Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, составляет 11,19 метров».

Говорится также о том, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища.

Резюмируется, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022-го года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя нет.

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