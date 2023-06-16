Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву

Главное: Киев снова подвергся массированному ракетному удару. Кличко заявил о взрыве в Подольском районе.

Детали: В пятницу, 16 июня, во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. На подступах к столице работали силы противовоздушной обороны.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, Киев в очередной раз стал целью массированной ракетной атаки российских террористов. Сначала россияне осуществили пуски крылатых ракет «Калибр», затем Центр, Восток и Запад предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Подольском районе столицы.

«Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты», — заявил Кличко.

Воздушные силы заявили, что на Киев и Киевскую область летят баллистические ракеты. Всех срочно призывают пройти в укрытие.

В тему: В Киев приехали лидеры нескольких африканских стран. Они намерены предложить как «меры доверия» вывод войск России с одной стороны и ослабление санкций — с другой.