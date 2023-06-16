Украине могут передать активы Центробанка России

Главное: Активы Центробанка России могут передать Украине. Конгресс США занялся этим вопросом.

Детали: Государственные активы России могут быть конфискованы и переданы Украине. Президент США получит право конфисковать российские суверенные активы, замороженные на территории страны, и передать их для помощи в восстановлении Украины.

Законопроект о конфискации и передаче Украине в виде репараций государственных активов России, и в первую очередь — Центрального банка страны-агрессора, уже зарегистрирован в Конгрессе США, сообщает комитет Сената по иностранным делам.

Законопроект получил название REPO Act (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians, или «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев») и имеет двухпартийную поддержку. Его внесли сразу в Сенат и Палату представителей.

Документ представили сенаторы Джим Риш (Республиканская партия) и Шелдон Уайтхаус (Демократическая партия) вместе с представителями нижней палаты Конгресса — Майклом Макколом (республиканец, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам) и Марси Каптур (демократ, сопредседатель украинского кокуса Палаты представителей).

Авторы документа отмечают, что цель законопроекта — гарантировать, что «Путин, а не американские налогоплательщики заплатит за ущерб, причиненный неспровоцированным российским вторжением в Украину».

Что даст законопроект:

— президент США получит право конфисковать российские суверенные активы, замороженные на территории страны, и передать их для помощи в восстановлении Украины;

— запрещает размораживать подсанкционные активы, пока Россия не выведет войска из Украины и не согласится оплатить репарации;поручает президенту США инициировать создание международного механизма передачи конфискованных/замороженных российских активов в пользу Украины;

— Офис по координации санкций Госдепартамента получит дополнительные ресурсы для работы с союзниками и партнерами, направленной на конфискацию дополнительных российских активов за границей.

Министерство юстиции Украины уже поддержало законопроект.

В тему: В Минюсте рассказали, сколько замороженных активов РФ будет передано Украине в качестве репараций.