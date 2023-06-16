Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Главное: Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа. Соответствующее решение было принято накануне, 15 июня.

Детали: Правительство Хорватии накануне, 15 июня, поддержало инициативу хорватского парламента признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленков, сообщает Nova.

«Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте», — заявил премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Статс-секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией парламент Хорватии обозначает Голодомор, как насильственный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов.

Лучич добавил, что это преступление геноцида против украинского народа.

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