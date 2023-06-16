Украина получила от Германии еще несколько танков для разминирования

Главное: Германия передала Украине танки для разминирования. Это уже вторая поставка подобных машин.

Детали: Германия в течение последней недели доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 в рамках военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Согласно данным ведомства, кроме Wisent 1, за последнюю неделю Украина получила от Германии два седельных тягача 8×8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тысяч аптечек.

При этом в конце марта Германия уже отправляла Украине два танка для разминирования Wisent 1.

Бронированная машина Wisent 1 обладает модифицированным корпусом танка Leopard 1. Техника оснащена высокой баллистической защитой и защитой от мин, что обеспечивает максимально возможную безопасность экипажу.

Также у отдельных моделей таких танков есть полноразмерный минный отвал, при помощи которого машина может прорывать минные поля.

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