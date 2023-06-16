В Пентагоне рассказали, сколько украинцев уже прошли военную подготовку

Главное: Для ВСУ подготовили 60 тысяч бойцов. Сейчас украинцы готовятся на 40 различных тренировочных полигонах, на 65 курсах в 33 странах на трех континентах, рассказал генерал Марк Милли.

Детали: Западные страны уже подготовили 60 тысяч бойцов в рамках военной помощи Украине. Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином после завершения 13-й встречи в формате Рамштайн в Брюсселе в четверг, 15 июня.

«В рамках глобальных усилий прямо сейчас проходит обучение для более шести тысяч украинцев: на 40 различных тренировочных полигонах, на 65 курсах в 33 странах на трех континентах», — рассказал Милли.

По его словам, США подготовили более 11 тысяч военных из Украины. Сейчас проходят обучение три батальона, один из которых — танковый.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сегодня сообщил, что в странах ЕС завершили обучение 24 тысячи украинских военных и будут тренироваться еще больше украинцев.

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