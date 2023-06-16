На Херсонщине оккупанты массово переодеваются в гражданку. Людей призывают быть осторожными

Главное: Оккупанты на Херсонщине маскируются под гражданских. Движение «Желтая лента» призывает местных жителей быть крайне осторожными и по возможности избегать контактов с россиянами.

Детали: Оккупанты маскируются под гражданских в Херсонской области, сообщают активисты партизанского движения «Желтая лента».

«В населенные пункты Аскания-Нова и Тавричанка в Херсонскую область приехало много российских военных. Наши активисты сообщают, что они переодеваются в гражданскую одежду. Зачем они это делают — информации нет. Движение „Желтая лента“ призывает местных жителей этих населенных пунктов быть крайне осторожными и по возможности избегать контактов с россиянами», — говорится в сообщении.

В тему: Российские оккупанты переодеваются в гражданку, пытаясь покинуть Мелитополь.