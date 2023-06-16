Африканские посредники намерены предложить РФ вывести войска из Украины, — СМИ

Главное: В Киев приехали лидеры нескольких африканских стран. Они намерены предложить как «меры доверия» вывод войск России с одной стороны и ослабление санкций — с другой.

Детали: Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса прибыл с визитом в Украину. Об этом 16 июня сообщил офис африканского лидера в Twitter.

На железнодорожной станции главу ЮАР встретили спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх и посол республики в Украине Андре Греневальд.

Накануне Рамафоса посетил Польшу, откуда поездом отправился в Киев.

Вместе с ним приехали главы государств и правительств Африки, участвующих в «миротворческой миссии».

Лидеры нескольких стран Африки, пытающиеся стать посредниками в переговорах о прекращении войны в Украине, намерены предложить как «меры доверия» вывод войск России с одной стороны и ослабление санкций — с другой. Об этом сообщает Reuters.

Согласно проекту документа, другие «меры доверия», которые хотят предложить президенты африканских стран, включают остановку действия ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина, а также вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси.

В документе отмечается, что соглашение о прекращении боевых действий должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом. На этих переговорах «предстоит рассмотреть вопросы, включая развертывание ракет средней дальности, тактического ядерного оружия и систем биологического оружия».

В посредническую миссию Африки вошли президенты Южно-Африканской Республики, Сенегала, Египта, Замбии и Коморских островов.

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