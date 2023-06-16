В результате обстрела Сумской области дети получили ранения

Главное: Сумская область подверглась обстрелу. Ранения получили дети.

Детали: В минувший четверг, 15 июня, россияне совершили 21 обстрел приграничья Сумской области, было зафиксировано 98 взрывов. Об этом говорят в местной ОВА.

Там отметили, что в результате атаки ранения получили трое детей 2010-го, 2013-го и 2014-го годов рождения, один из них был госпитализирован.

Под огнем были Краснопольская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Свесская, Середино-Будская громады.

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