Уровень загрязнения в Днепре и на побережье Черного моря зашкаливает

Главное: Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Побережье Черного моря тоже непригодно для использования и купания.

Детали: Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Об этом заявил в интервью BBC министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.

«В 28 тысяч раз было превышение по определенным показателям. Поэтому запрещено купание, отлов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, то потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку», — заявил Ляшко.

Конкретизировать опасные болезни министр не стал.

«Если я сейчас буду перечислять все угрожающие болезни, нам не хватит времени сегодня — паразитарные, вирусные, бактериологические», — сказал Ляшко.

Сейчас Минздрав не может спрогнозировать, когда очистится Черное море и Днепр.