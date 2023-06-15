В Киевской области маленький мальчик утонул в реке

Главное: В Киевской области произошла трагедия. Утонул десятилетний мальчик.

Детали: В четверг, 15 июня, в Белоцерковском районе Киевской области произошла трагедия. В реке утонул десятилетний мальчик.

Об этом информировал начальник областного управления полиции Андрей Небитов.

Он поведал, что ученик пятого класса пошел на рыбалку с друзьями, пытался переплыть реку, но потерял силы и пошел ко дну.

Как отмечается, медики совместно с полицейскими почти час проводили реанимационные мероприятия по спасению малолетнего, но, к сожалению, мальчик не выжил.

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