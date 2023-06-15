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Новости > В Украину едут весьма необычные переговорщики

В Украину едут весьма необычные переговорщики

Агата Кловская
15.06.23 15:14
143
В Украину едут весьма необычные переговорщики

Главное: В Украину едут президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов. Хотят помочь завершить войну.

Детали: Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов едут в Украину. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

В публикации говорится: «Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира».

В то же время, по словам украинского посла в Польше Василия Зварыча, в Киеве с африканскими гостями встретится президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечается, до этого главам африканских государств предстоят переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.

Стоит напомнить, что в мае президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что представил президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и своей страны. Кроме этого утверждалось, что Киев и Москва согласились принять миссию глав африканских государств.

Добавим, что встреча президентов африканских стран с российским лидером ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.

В тему: Ле Пен сделала скандальное заявление по поводу Крыма.

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война, Африка, ЮАР

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