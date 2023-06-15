Жителей Одессы предупредили о морской опасности

Главное: В воде на пляжах Одессы обнаружен ротавирус и сальмонелла. Пробы морской воды на двух пляжах в акватории Одессы показали превышение в ней норм содержания загрязняющих веществ.

Детали: В отобранных пробах морской воды в Одессе возбудителей холеры и холеровидных вибрионов не обнаружено. Однако выявлены положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы. Об этом 15 июня сообщается в телеграмм-канале Одесской мэрии со ссылкой на информацию ГУ Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что пробы морской воды на двух пляжах в акватории Одессы засвидетельствовали превышение в ней норм содержания загрязняющих веществ вследствие подрыва российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции на Днепре, но наблюдается тенденция к снижению соответствующих показателей.

Так, по информации Государственной экологической инспекции юго-западного округа (Николаевская и Одесская области), в отобранных пробах морской воды на пляже Ланжерон зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа общего — в 2,0 раза, соленость ниже нормы в 2,6 раза; в отобранных пробах на 16-й станции В. Фонтана зафиксировано превышение взвешенных веществ в 2,6 раза, соленость ниже нормы в 2,6 раза.

В то же время в отобранных 10 июня пробах морской воды на Ланжероне превышение железа было зафиксировано в 4,8 раза, соленость была ниже нормы в 2,7 раза. В отобранных на 16-й станции В.Фонтана пробах было зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,8 раза, железа — в 5,2 раза, соленость была ниже нормы в 2,9 раза.

Также сообщается, что из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартных проб не обнаружено.

Питьевая вода, поставляемая в Одессу, соответствует санитарным нормам.

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