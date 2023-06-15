Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 910 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 217 910 солдат. Уничтожено 3 955 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 15 июня.

Сообщается, что погибли уже 217 910 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 955 танков, 7 667 боевых бронированных машин, 3 793 артиллерийские системы, 604 РСЗО, 364 средства ПВО, 314 самолетов, 301 вертолет, 3 333 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 199 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 506 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 519 единиц специальной техники.

В тему: В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск.