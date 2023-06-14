Германия признала Россию самой большой угрозой

Главное: Война России против Украины бросает фундаментальный вызов европейскому порядку безопасности. Такое заявление сделал Олаф Шольц.

Детали: Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Об этом говорится в принятой Стратегии национальной безопасности ФРГ, обнародованной в среду, 14 июня.

«Агрессивная война России против Украины является нарушением международного права и европейского порядка безопасности. Сегодняшняя Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в обозримом будущем», — указано в документе, который является первым подобным в истории Германии.

Во время презентации Стратегии канцлер Олаф Шольц заявил, что война России против Украины «бросает фундаментальный вызов европейскому порядку безопасности», именно поэтому так важно поддерживать Украину.

В Берлине считают, что эта война стала «вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности», а также «эпохальным переломным моментом», поскольку Кремль стремится «разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность и политическое существование мирного соседа» и продвигает «политику сфер влияния».

В Стратегии указано, что Россия наращивает обычные и ядерные вооружения и «тем самым угрожает стратегической стабильности».

«Она методично пытается дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО и на мировом уровне проводит заинтересованную политику против прав человека и народов», — говорится в документе.

Указано, что «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией». «Однако мы в Альянсе в любое время готовы и в состоянии защищать суверенитет и свободу как нашу, так и наших союзников», — отмечается в Стратегии.

При этом Берлин «делает ставку на сохранение достойных доверия политических и военных каналов связи в отношениях между НАТО и Россией с целью сокращения стратегических рисков и для содействия прозрачности».

«Мы остаемся открытыми во взаимных мерах по поддержанию транспарентности, как только для ее появления будут созданы условия. Мы делаем ставку на практические инструменты по контролю над вооружениями и формированию доверия в военной сфере под эгидой ОБСЕ», — отмечается в документе.

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