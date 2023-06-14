Для окончания войны есть «большие предпосылки», — Лукашенко

Главное: Лукашенко видит «предпосылки» для окончания войны. Жизнь меняется, и вместе с этим «красные линии» тоже двигаются, отметил Александр Лукашенко.

Детали: Для окончания войны в Украине есть «большие предпосылки». Об этом сказал формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Россия-1 в среду, 14 июня.

«В Украине мы закончим эту войну, к этому уже большие предпосылки, но дальше нам вот эти ошалевшие с Запада слишком много проблем создадут», — заявил он.

Лукашенко добавил, что в случае, если Запад перейдет «эти линии, будет им очень больно».

«Ошалевшие натовцы проводят учения. Нам упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят — десятки тысяч человек принимают участие со всего блока НАТО. Поэтому это направление очень опасно», — объяснил он.

Также Лукашенко назвал «главной красной линией» для себя полномасштабную агрессию против Беларуси.

«Никогда нельзя, говоря о красных линиях, их рисовать. Потому что жизнь меняется, и линии двигаются... Красные линии для меня — это полномасштабная агрессия. С любой стороны сейчас, кроме России, естественно. А вот Прибалтика, Польша и Украина. Вот если они войсками перейдут границы, а не этими отрядами, и начнут войну — вот это агрессия», — заявил он.

Лукашенко уточнил, что подрыв базировавшегося на аэродроме Мачулищи под Минском самолета А-50 ВКС РФ или бои на границе с Россией — «это далеко не агрессия», с такими провокациями «справляются и справятся».

«То, что они (Украина) делают в Белгородской области — это еще не агрессия, далеко не агрессия против России. Это очень ощутимая сильная провокация, где мы не дорабатывали. Неприятно, но это война, но уже боятся заходить группами», — считает Лукашенко.

Он утверждает, что на территорию России заходят «диверсанты» и что «никакие это не партизаны российские».

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