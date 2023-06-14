В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск

Главное: Войска двигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага, отметила Анна Маляр.

Детали: Силы обороны Украины за прошедшие сутки продвинулись вперед в Бахмутском и Запорожском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в среду, 14 июня.

По ее данным, на Бахмутском направлении продвижение вперед на разных участках составило от 200-500 метров, а на Запорожском направлении — от 300-350 метров.

Наши войска двигаются в условиях жесточайших боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага. На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска — написала Маляр.

Также она сообщила о потерях врага в технике:

— артиллерийская батарея самоходных орудий;

— два комплекса РЭБ.

— сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.);

— радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;

— ЗРК.

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