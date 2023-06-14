Стало известно, когда и как пройдет «последний звонок» в Киеве

Главное: В Киеве «последний звонок» пройдет 15-16 июня. Будет усилена охрана.

Детали: Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что в этом году из-за угрозы блэкаута зимние каникулы были продлены до 27 января, из-за чего обучение в школах Киева завершится 16 июня. По его словам, последний звонок для учащихся прозвучит в разных заведениях среднего образования 15 или 16 числа.

Чиновник сказал: «Работники образовательной отрасли многое сделали для того, чтобы обеспечить качественный образовательный процесс в столице. Около двух третей юных киевлян учились в своих школах очно, что говорит о высокой степени доверия к нам, к тому, что мы сделали ради безопасного обучения».

Он добавил: «Из образовательного процесса не выпали и остальные дети, которые учились в онлайн формате из разных уголков мира. В целом среди школьников Киева пятая часть сейчас находится за границей».

Информируется, что единых рекомендаций, кроме мер безопасности, учебным заведениям не предоставляли, поэтому каждая школа будет отдельно выбирать удобный и безопасный формат выпускных.

Резюмируется, что только из 9 и 11 классов в этом году выпускается почти 50 тысяч школьников.

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