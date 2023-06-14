В Херсонской области людей разрешили хоронить… за пределами кладбищ

Главное: В районе Голой Пристани людей разрешили хоронить за пределами кладбищ. Из-за затопления.

Детали: Из-за масштабного затопления после подрыва Каховской ГЭС в районе Голой Пристани (Херсонская область) людей разрешили хоронить за пределами кладбищ, если к ним нет доступа. Это касается сразу нескольких населенных пунктов местной общины.

Такую информацию публикует Голопристанская ГВА.

Сообщается, что в условиях сложной ситуации было разрешено осуществление временных захоронений умерших (погибших) лиц на земельных участках всех форм собственности (по возможности по согласованию с владельцем участка) в случае отсутствия возможности доступа к городским кладбищам.

Также говорится о том, что захоронение должно производиться при присутствии не менее трех человек.

Кроме этого необходимо составить акт, в котором указать: дату и место захоронения; сведения об умершем (по возможности): фамилия, имя, отчество; год рождения; обстоятельства смерти/гибели; кем, где и когда найдено тело; присутствующие лица при погребении, их имена, фамилии, адреса проживания; подписи присутствующих при погребении лиц.

Отмечается, что обо всех случаях захоронений на территории общины нужно сообщать Голопристанскую городскую военную администрацию по любым каналам связи.

Резюмируется, что разрешено временное захоронение трупов животных на земельных участках всех форм собственности, которое также следует фиксировать и обозначать.

В тему: Большая вода продолжает уходить из Херсонской области.