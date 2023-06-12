Взрыв Каховской ГЭС избавил от воды сакральную местность Великий Луг и освободил души казаков-характерников, - пишут эзотерики в соцсетях

Главное: Эзотерики массово пишут о том, что взрыв дамбы Каховской ГЭС якобы «освободил души запорожских казаков-характерников», избавив от воды «сакральную местность Великий Луг».

Детали: Украинские астрологи, торологи, «экстрасенсы» и прочие эзотерики начали массово писать в соцсетях о том, что взрыв дамбы Каховской ГЭС «освободил души запорожских казаков-характерников», избавив от воды «сакральную местность Великий Луг», входившую когда-то в Запорожскую Сечь.

Великий Луг был затоплен водами Каховского водохранилища в 1955 – 1957 годах.

Цитата: "Ранее на тонком плане я видела много казаков, которые хаотично сражались. Когда я спросила их ещё тогда, «когда это все закончится», они сказали, что когда их главный скажет. В инсте шерится инфа, о том, что на месте Каховской ГЭС было затопление Большого Луга, и там же были спрятаны мощи Сирка. Это ж и есть тот главный для духов казаков!

И да! Для них всех незаконченное дело - это независимость Украины. Это то что не дает им упокоиться! И не смотря на отсутствие физического тела, на тонком плане они существуют и могут влиять на ход войны через ДУХ настоящих воинов, могут им давать нужную силу!", - пишет Дарина, называющая себя "регрессологом".

О "встрече" с духами казаков во сне рассказывает еще одна популярная эзотерическая блогерша. Сирко она называет непобедимым супер-человеком - "такие есть и сейчас, но их зовут масонами".

"Его похоронили на Каховской ГЭС. Его мистическая сила именно там и она вышла наружу и это огромный знак для Украины. Этот подрыв не просто так произошел на тонком плане. Пространство освободило само. Это большой знак для Украины, нам удастся победить и еще быстрее, чем мы думаем", - пишет девушка.