«Кадыровцы» перешли под крыло минобороны РФ

Главное: Минобороны РФ подписало контракт с «кадыровцами», «вагнеровцы» отказались. Группировку «Ахмат» часто называют частной армией Рамзана Кадырова, лидера Чеченского региона.

Детали: Минобороны РФ подписало контракт с группой кадыровцев «Ахмат». Накануне главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался это сделать. Заявив, что глава Минобороны Сергей Шойгу «не может нормально руководить военными формированиями». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство РФ.

Подписание контракта обусловлено приказом о том, что все отряды наемников должны подписать контракты до 1 июля и перейти под контроль министра обороны Сергея Шойгу, поскольку Москва пытается установить свой контроль над частными армиями, воюющими от ее имени в Украине. Наемники получат те же льготы и защиту, что и регулярные войска, включая выплаты для них и их семей, если они будут ранены или убиты.

Военизированную группировку «Ахмат» часто называют частной армией Рамзана Кадырова, лидера Чеченского региона, формально находящегося в составе РФ. В отличие от Пригожина, Кадыров воздерживается от критики Минобороны РФ.

По словам командира Ахмата Аптия Алаудинова, участвовавшего в подписании контракта, за последние 15 месяцев подразделение подготовило и направило в Украину десятки тысяч «добровольцев».

В РФ заявили, что силы Ахмата находятся в районе Марьинка в Донецкой области Украины.

В тему: Пригожин заявил, что российские военные напали на «вагнеровцев» во время отступления из Бахмута.