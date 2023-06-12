Берлускони таки не смог победить тяжелейшую болезнь

Главное: Умер Сильвио Берлускони. Не смог победить лейкоз.

Детали: В понедельник, 12 июня, скончался бывший премьер-министр страны и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет.

Он встретил свою смерть в миланской больнице.

Известно, что его в очередной госпитализировали во второй половине дня в минувшую пятницу, лишь через три недели после того, как его выписали из больницы.

Медики говорят, что последняя госпитализация была связана с хроническим миеломоноцитарным лейкозом.

Напомним, что в начале апреля политик был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele. Там его навещали члены семьи, а в палате с ним постоянно находится его спутница Марта Кашина.

Его лечащий врач Альберто Дзангрилло говорил, что Сильвио Берлускони находится в палате интенсивной терапии из-за легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Диагноз «лейкоз» был поставлен ему два года назад, однако весной заболевание обострилось.

Также экс-глава правительства Италии прошел химиотерапии.

Врачи говорили, что его состояние остается стабильным, он находится в хорошем настроении и положительно реагирует на лечение.

Его легочную инфекцию врачи лечили антибиотиками.

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