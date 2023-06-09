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Новости > Жителям Херсона рассказали, пригодна ли вода в городе для употребления

Жителям Херсона рассказали, пригодна ли вода в городе для употребления

Александр Панько
09.06.23 15:50
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Жителям Херсона рассказали, пригодна ли вода в городе для употребления

Главное: В Херсонской ОВА заявили, что вода в городе пригодна для употребления. Вода поставляется из артезианских скважин, никак не связанных с днепровской водой.

Детали: В Херсоне вода пригодна для употребления, несмотря на подрыв россиянами Каховской ГЭС и проблемы с водоснабжением в ряде регионов. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в пятницу, 9 июня.

«Вода поставляется из артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров. И они никоим образом не связаны с днепровской водой. Перед подачей в сеть вода проходит спецобработку гипохлоритом натрия. Реагент уничтожает опасные патогены, бактерии и грибки. Городской водоканал располагает необходимым запасом дезинфектанта», — говорится в сообщении.

Специалисты химико-бактериологической лаборатории ежедневно проводят лабораторные исследования качества воды и подтверждают ее безопасность и пригодность для потребления.

В тему: Стало известно, сколько воды потеряла Украина из-за подрыва Каховской ГЭС.

Тэги: общество, вода, Херсон, новости Украины

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