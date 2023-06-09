Ряд украинских блогеров и чиновников может оказаться под британскими санкциями, – СМИ

По всей вероятности, ряд украинских блогеров и чиновников попадут под британские санкции. Об этом сообщает в собственной публикации Znaj.ua, пишут «Украинские новости».

На днях стало известно, что лондонская юридическая фирма Zaiwalla & Co будет представлять Тамаза Сомхишвили, «чтобы отстоять его права как инвестора в Украине в английских судах и органах власти Соединенного Королевства в связи со знаковым в Украине делом, которое касается органов городских властей города Киева. Господин Сомхишвили стал мишенью масштабной клеветнической кампании. Публичная атака, основывающаяся на ложных обвинениях, выглядит как тщательно скоординированная, включая нападение и давление на определенные украинские СМИ».

Zaiwalla & Co также будет представлять Сомхишвили в Министерстве иностранных дел Великобритании относительно нарушения норм защиты инвестиций в Украине. Министерство иностранных дел является одним из государственных органов Великобритании, в компетенцию которого относится введение санкций против иностранных нарушителей, и в пределах компетенции которого этот процесс был инициирован.

Внимание в процессе может привлечь и тот факт, что применение фейковых новостей против Сомхишвили очень похоже на то, как это делают российские службы.

Как сообщалось ранее, в 2007 году компания Тамаза Сомхишвили «Киев Терминал» победила в инвестиционном конкурсе на реконструкцию Харьковской площади в Киеве. Инвестиции предполагались в размере 165 млн долларов. Компания уплатила городу сумму, эквивалентную в то время 14 млн долларов. После этого городские власти отменили реконструкцию и инвестиционный проект, а впоследствии отказались возместить инвестору расходы и убытки. Расходы инвестора оценил независимый международный оценщик Бейкер Тили. В 2019 году суд первой инстанции обязал КГГА возместить ущерб компании Сомхишвили. Дело повторно находится в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева. Учитывая российскую агрессию, в 2022 году Сомхишвили предложил столичным властям мировое соглашение. В частности, инвестор был готов отказаться от присужденных средств, но чиновники отвергли это предложение. С этого момента началась информационная атака на бизнесмена.