Андрій Стріхарський передав гуманітарну допомогу територіальним громадам Черкаської області

Народний депутат Андрій Стріхарський відвідав Селищанську, Стеблівську та Степанецьку територіальні громади з гуманітарною місією від Городищенського гуманітарного хабу Черкаського району для внутрішньо-переміщених осіб, багатодітних сімей, пенсіонерів та молоді та зустрівся з найстаршими мешканцями.

Про це Андрій Стріхарський повідомив у Facebook.

"В Україні більше тисячі територіальних громад в різних областях. Це невеличкі міста та селища, які рідко з'являється в новинах, деякі взагалі мало кому відомі. Але це батьківщина мільйонів наших громадян, які живуть та працюють на рідній землі. Крім того, ці громади стали прихистком для багатьох українців та українок, що були вимушені залишити власні домівки внаслідок російської агресії", - повідомив Стріхарський.

Також нардеп передав продукти переселенцям у Селищанській територіальній громаді. На зустрічі з мешканцями Андрій Стріхарський розповів про останні законодавчі ініціативи, що торкнуться життя громад, та запевнив, що турбота про кожного громадянина залишається основним пріоритетом держави.

В смт Стеблів розташований психоневрологічний інтернат, в якому постійно проживають люди з відповідними потребами в лікуванні та догляді. Їм привезли продукти харчування, одяг, антисептики та ліки. Андрій Стріхарський проінспектував умови, в яких перебувають пацієнти, поспілкувався з персоналом.

Також було відвідано Шендерівську гімназію — філію Стеблівського ліцею, опорного закладу загальної середньої освіти імені І.С.Нечуя-Левицького Стеблівської селищної ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Народний депутат поспілкувався з адміністрацією, вчителями, розпитав, як побудований навчальний процес, а кожен вихованець отримав солодкий подарунок.

Також Стріхарський відвідав найстарших мешканців громад — Тертичну Катерину Максимівну з села Шендерівка, 1935 року народження та Одноволик Марію Бакумівну зі смт Стеблів, якій в цьому році виповнилось 96 років. У Селищанській громаді привітали Івана Михайловича Нікітенко, який народився 95 років тому і бачив всю новітню історію України. В Степанецькій громаді — Чуприну Євдокію Семенівну, 1930 року народження.

Разом з продуктовими наборами найстарішим жителям громад передали ще ортопедичні матраци.

"Складно уявити, через скільки випробувань пройшли ці люди, які є свідками нашої історії та ще побачать переможну велич України. Попри всі тривоги та складнощі ми маємо знаходити можливості, щоб підтримувати один одного. Особливо вразливі категорії громадян, яким у теперішній час потрібна і допомога, і співчуття", — зазначив Андрій Стріхарський.

В Степанецькій громаді продуктові набори та подарунки отримали одинокі пенсіонери та люди, які втратили власне житло і переїхали в цей край, рятуючись від російських загарбників. В ході зустрічі, вони розказали про актуальні потреби та дізнались про останні ініціативи влади по розвитку громад.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський повідомив, Верховна рада підтримала збільшення відпусток та доплат військовим.

Також Стріхарський розповідав про проект забезпечення житлом переселенців в Черкаській області.

Весною Андрій Стріхарський передав військовим з Корсунь-Шевченківська автомобілі та ліки.