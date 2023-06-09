В ГУР дали прогноз по заходу ВСУ в Крым

Главное: В ГУР озвучили новый прогноз по Крыму. Впрочем, обсуждать конкретные даты во время активной фазы боевых действий некорректно.

Детали: Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны, но этот прогноз не сбылся. Однако в ГУР уверены, что это произойдет, «когда еще будет тепло».

Об этом в интервью «УП» сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. Комментируя прогнозы Буданова, Юсов подчеркнул, что он озвучивал вероятный сценарий.

«Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене. Корректировки происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина безусловно вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими», — отметил Юсов.

На уточняющий вопрос, на какую дату сейчас можно скорректировать этот прогноз, представитель ГУР ответил: «Поскольку сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны, я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но, думаю, что будет тепло».

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