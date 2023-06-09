Несмотря на войну, в Украине вырос ВВП

Главное: ВВП в Украине растет. Несмотря на войну.

Детали: Несмотря на продолжающуюся войну, Госстат зафиксировал рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале этого года по отношению к четвертому кварталу прошлого года. Как сообщает министерство экономики, сезонно скорректированный показатель роста составил 2,4%.

В то же время, как сообщается, по итогам I квартала 2023-го года в годовом измерении падение ВВП составило 10,5%.

Впрочем, как отмечается, это значительно лучше, чем предварительные оценки ведомства на уровне минус 14,1%.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сказала: «Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее».

Информируется, что военная агрессия продолжает формировать новые шоки и испытания. Так, наблюдалась задержка работы зернового коридора, экспортеры ощущали на себе ограничительные меры со стороны стран соседей на импорт и транзит украинских сельскохозяйственных товаров, к ним добавляются последствия разрушения Каховской ГЭС.

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