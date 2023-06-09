Оккупанты готовят «эвакуацию» с севера Крыма

Главное: Россияне начали подготовку к «эвакуации» с севера Крыма. В первую очередь враг планирует вывезти представителей оккупационных администраций и их семьи, технику и документы, а также материально-культурные ценности.

Детали: Российские оккупанты начали подготовку к перемещению населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма. Об этом сообщает пресс-служба «Центра национального сопротивления».

«Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке „эвакуации“», — пишет пресс-служба.

Были отданы указания касаемо списка населения на принудительный вывоз вглубь полуострова или на территорию России. Также подготовка уже состоялась в городе Армянск.

В первую очередь враг планирует вывезти:

— представителей оккупационных администраций и их семьи;

— технику и документы;

— материально-культурные ценности.

«Центр национального сопротивления благодарит местное подполье за информацию и списки причастных к деятельности оккупационных администраций — каждый понесет наказание и будет отвечать за содеянное», — добавляет пресс-служба.

В тему: Россияне почему-то резко отказались ехать на отдых в Крым.