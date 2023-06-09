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Новости > Ученые выяснили, какой вес имеет Млечный путь

Ученые выяснили, какой вес имеет Млечный путь

Агата Кловская
09.06.23 16:51
159
Ученые выяснили, какой вес имеет Млечный путь

Главное: Стал известен вес Млечного пути. В своей последней работе эксперты взяли среднее статистическое значение разных методов и вывели то, что можно назвать наилучшим значением массы нашей галактики.

Детали: Используя разные методы измерений, ученые узнали приблизительную массу Млечного пути. Об этом сообщает Phys.

Так, по словам экспертов, одним из способов является исследование движения звезд в нашей галактике.

Большинство звезд Млечного пути двигаются примерно по кругу вокруг галактического центра. Поэтому можно, взяв скорость звезды и ее расстояние от центра галактики, определить массу внутри ее орбиты. И для известных звезд можно выстроить график зависимости скорости от расстояния от центра и получить так называемую кривую вращения. Измерение этой кривой в Млечном пути и других галактиках стало первым доказательством того, что галактики имеют гораздо большую массу, чем может быть объяснено видимыми звездами, что привело к идее о существовании темной материи.

В настоящее время ученые знают, что большая часть массы нашей галактики не сосредоточена в центре, а, скорее, распространяется наружу в галактическое гало. Его массу можно вычислить с помощью кривой вращения, но также с помощью наблюдений за шаровыми звездными скоплениями.

Также, чтобы вычислить массу внешней части галактического гало, можно наблюдать за движением галактик-спутников Млечного пути.

«Не все они вращаются вокруг нашей галактики, но многие из них. Поскольку они находятся за пределами нашего галактического гало, их орбитальные движения определяются всей массой нашей галактики. Единственный недостаток этого подхода состоит в том, что, имея всего несколько десятков галактик на орбитах, результат не особенно точен», — сказали ученые.

Существует несколько способов, которые не полагаются на орбитальное движение. Один из них состоит в изучении приливных шлейфов карликовых галактик, которые приблизились очень близко к Млечному пути и были разорваны на части.

Остатки этих галактик образуют звездные потоки, такие как поток Стрельца. Вычисляя движение этих потоков, исследователи могут оценить массу галактики.

Кроме того, по словам ученых, каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, в том числе они могут показывать разное значение массы Млечного пути.

Как показывает исследование, масса Млечного пути составляет 1 триллион масс Солнца плюс-минус несколько сотен миллиардов солнечных масс.

В тему: Разгадана одна из тайн Млечного Пути: ученые сообщили подробности.

Тэги: ученые, наука, Млечный Путь, вес

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