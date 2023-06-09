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Новости > Зеленский обратился к мировому экообществу за помощью

Зеленский обратился к мировому экообществу за помощью

Агата Кловская
09.06.23 10:15
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Зеленский обратился к мировому экообществу за помощью

Главное: По словам Зеленского, российское преступление экоцида — самое большое за десятилетие в Европе. В более чем 30 населенных пунктах жизнь поломана.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям мирового экологического сообщества и заявил, что необходимо консолидировать мир, чтобы Россия понесла ответственность за экоцид, а Украина не осталась наедине с трагедией.

Говоря о катастрофе на Каховской ГЭС, президент заявил, что это не природная беда и не проявление климатического кризиса.

«Это беда — Путин. То, что он делает. То, что он лично приказывает делать. Ситуация чрезвычайно тяжелая. Российские войска не прекращают артиллерийские удары именно по той территории, где осуществляется эвакуация людей. К сожалению, есть раненые от этих террористических обстрелов. Люди, спасающие и спасающиеся от русского экоцида, вынуждены спасаться еще и от русского огня! Прямо на точках эвакуации», — заявил Зеленский.

По его словам, нынешнее российское преступление экоцида — самое большое за десятилетие в Европе.

«Но, судя по всему, российские оккупанты решили дополнительно ухудшить его последствия. На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших, мы пока не знаем», — подчеркнул президент.

Он отметил, что в более чем 30 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

«Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два „сибирских захоронения“, и оба — на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам неизвестно. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде, которой покрыто все», — рассказал Зеленский.

По его словам, «количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания этим российским терактом, уже исчисляется тысячами. Более 50 тысяч гектаров лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели. Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ».

«Конечно, мы будем и дальше делать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. И мы нуждаемся в поддержке мира в этом. И не только риторикой, но и действиями. На контролируемой нами территории международные организации начали помогать. Я благодарю. На оккупированной же территории — ноль поддержки. И чем дольше это продолжается, тем больше, к сожалению, там будет жертв. Внимания международных организаций к оккупированной территории, которая затоплена, пока фактически нет. И нужно, в частности, ваше давление на них — я прошу!», — подчеркнул президент.

Он призвал мир помочь Украине.

«Мы сделаем все, чтобы гарантировать людям основу для жизни даже после этой катастрофы. Но нужно, чтобы не осталось ни одной пустыни, руины или мертвой зоны после этой катастрофы. И это можно обеспечить только совместными усилиями, вместе с экозащитным сообществом мира, вместе с policy makers, вместе с лидерами и государствами, вместе с международными организациями. Загрязнение и яд из зоны затопления быстро попадает в подземные воды, отравляет реки, а оттуда попадает в бассейн Черного моря.То есть не бывает разрушения природы где-то там — все в мире очень взаимосвязано», — заявил Зеленский.

В тему: На Днепропетровщине массово гибнет рыба из-за подрыва ГЭС.

Тэги: преступление, Россия, помощь, Владимир Зеленский, экоцид

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