В Украинском Красном кресте попытались оправдаться после критики Зеленского

Главное: Украинский Красный крест отреагировал на критику Зеленского. В организации тометили, что координируют свои действия с ГСЧС, Нацполицией и другими органами центральных и местных властей.

Детали: Украинский Красный крест (УКХ) работает только на подконтрольной территории Украины, и сейчас его волонтеры в Херсонской области помогают людям после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Таким образом, организация отреагировала на критику президента Владимира Зеленского в четверг, 8 июня.

«После того, как российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, волонтеры Украинского Красного креста сразу начали эвакуацию людей, в том числе маломобильных, с территорий, подконтрольных правительству Украины. Эвакуация проводилась совместно с ГСЧС Украины и Национальной полицией Украины», — говорится в сообщении.

Указано, что более 50 волонтеров УКХ вместе со спасательными службами продолжают эвакуировать людей и сейчас таких уже 140, среди которых большинство — маломобильные. Их доставили в места временного размещения и организовали доставку продуктов питания и питьевой воды.

Все спасательные действия УКХ координирует с ГСЧС, Нацполицией и другими органами центральных и местных властей Украины.

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