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Новости > На Днепропетровщине массово гибнет рыба из-за подрыва ГЭС

На Днепропетровщине массово гибнет рыба из-за подрыва ГЭС

Агата Кловская
08.06.23 15:23
96
На Днепропетровщине массово гибнет рыба из-за подрыва ГЭС

Главное: Возле села Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе.

Детали: Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушение законов и обычаев войны в связи с массовой гибелью рыбы в Днепропетровской области в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

«По данным следствия, разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище. В результате возле с. Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе», — говорится в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия, на месте происшествия гибели рыбы работают прокуроры с правоохранителями и представителями государственных контролирующих органов области.

В тему: В Минэнерго рассказали, сколько подстанций затоплено в Херсоне.

Тэги: катастрофа, Днепр, Днепропетровская область, рыба, экология, подрыв, Каховская ГЭС

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