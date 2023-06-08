Россияне почему-то резко отказались ехать на отдых в Крым

Главное: Спрос на крымский отдых среди россиян резко упал еще в 2022 году — до 3%, а в этом году доля «крымских» бронирований составляет всего 1%.

Детали: В этом году спрос на аренду жилья для летнего отдыха во временно оккупированном Крыму среди россиян рекордно упал — до 1% среди других регионов. Лидерство перешло к Сочи. Об этом сообщает российское издание РБК.

«Доля Крыма в бронировании гостиниц и жилья для отдыха летом 2023 года составила 1%. Летом 2021 года это были 19%, тогда регион стал лидером по бронированию», — говорится в публикации.

Сообщается также, что спрос на крымский отдых среди россиян резко упал еще в 2022 году — до 3%. А спрос на Сочи за последние пять лет в России вырос до максимума, и на данном этапе на этот курорт приходится 15% всех российских бронирований на нынешнее лето.

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