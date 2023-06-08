«Шахтер» решил избавиться от главного тренера

Главное: По имеющейся информации, донецкий «Шахтер» прекратил сотрудничество с главным тренером Игорем Йовичевичем. Его может заменить наставник «Зари» Патрик ван Леувен.

Детали: Донецкий «Шахтер» решил прекратить сотрудничество с хорватским наставником Игорем Йовичевичем, информирует ТаТоТаке.

Возглавив коллектив летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

В качестве замены боссы горняков рассматривают наставника луганской «Зари» Патрика ван Леувена, а также нескольких специалистов из Европы.

Журналист Роман Бебех сообщил новые подробности о возможном увольнении Игоря Йовичевича с должности главного тренера «Шахтера».

«Информация о разрыве контакта с Игорем Йовичевичем подтверждается. Это решение президента. Оно уже принято и озвучено. Сейчас у „Шахтера“ есть два кандидата. Один тренер — из Европы, очень знакомый „Шахтеру“. Не верю, что он сейчас приедет в Украину. И второй, более реальный — уже озвученный в медиа Патрик ван Леувен», — написал Бебех.

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