В Украине заговорили об открытии аэропорта «Львов»

Главное: В Украине может снова открыться международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого. Он может работать как гуманитарный коридор.

Детали: Львовский аэропорт могут частично открыть в качестве гуманитарного коридора, который будет обеспечиваться Европейским союзом. Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, пишет «Перший західний».

Во время подписания соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза «Механизм «Соединение Европы», Козицкий заявил, что украинская сторона на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта.

«Возможное открытие аэропорта — одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом», — рассказал глава ОВА.

В тему: Стало известно, когда Украина планирует открыть свое воздушное пространство.