Страны-члены НАТО могут отправить войска в Украину, — экс-генсек

Главное: НАТО может ввести войска в Украину. Расмуссен считает, что некоторые страны-члены могут создать коалицию военной помощи Украине.

Детали: Страны-члены НАТО могут отправить войска в Украину, если на саммите НАТО Украина не получит гарантий членства и гарантий на переходный период. Об этом сказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает The Guardian.

По его мнению, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или гарантии ее безопасности на саммите в Вильнюсе, «существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально».

«Известно, что Польша очень вовлечена в оказание конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах», — сказал он.

По словам Расмуссена, Варшава «серьезно рассмотрит возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе», а для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

Отметим, что Расмуссен — один из разработчиков проекта гарантий безопасности для Украины.

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