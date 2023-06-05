В Украине могут существенно повысить акцизы на топливо

Главное: В Раде предложили значительно поднять акцизы на топливо. Таким образом планируют дополнительно собирать в бюджет 1,2 млрд гривен ежемесячно.

Детали: В Верховной раде зарегистрирован законопроект о повышении ставок акциза на топливо. Депутат из фракции «Слуга народа» Марьян Заблоцкий предлагает дополнительно собирать в бюджет 1,2 млрд гривен ежемесячно.

Об этом говорится в проекте № 9348.

Проектом предлагается установить следующие ставки акцизного налога:

— для бензинов — 175 евро за 1000 литров;

— дизельное топливо — 175 евро за 1000 литров;

— газ сжиженный — 129,5 евро за 1000 литров.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, такие ставки обеспечат поступления в государственный бюджет в размере 6,4 млрд гривен ежемесячно, что на 1,2 млрд гривен больше по сравнению со ставками действующей редакции Налогового кодекса Украины (будут действовать с 01.07.2023 года).

Автор проекта отмечает, что акцизный налог, включаемый в цену продукта, непосредственно влияет на спрос взаимозаменяемых продуктов. Так, значительное отклонение ставок акцизного налога между сжиженным газом и бензином приведет к повышенному спросу на сжиженный газ. В свою очередь, на сегодняшний день рынок сжиженного газа является импортозависимым, более того, велика вероятность попадания такого продукта из РФ, через такие страны как Польша, Литва, Латвия.

«То есть сохраняется неоправданный дисбаланс в ставке акцизного налога в пользу сжиженного газа. Также, учитывая необходимость обеспечения достаточного уровня доходов в Государственный бюджет в условиях военного положения, необходимо повысить ставки акцизного налога на нефтепродукты, но с учетом необходимости сбалансированности спроса между взаимозаменяемыми нефтепродуктами», — говорится в проекте.

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